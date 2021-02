Das Buch „Lost Cars“ stellt vergessene Autos vor

Anzeige

In dem Fotoband „Lost Cars“ zeigen die Fotografen Theodor Barth und Uwe Sülflohn verlassene, vergessene sowie vergängliche Autos in beeindruckenden aber auch gruseligen Nachtaufnahmen, um die Dramatik zu steigern. Autos überwuchert vom Grün, staubig in Scheunen, mal Ruinen, mal fast unversehrt scheinend, die alle eines gemeinsam haben: Sie sind wahre Individuen. Fotografiert wurden bekannte Marken wie Porsche und VW aber auch unbekanntere Modelle von Goggomobil.

Die Schauplätze im Buch reichen von der Garageneinfahrt, über eine Halle bis zum Wald und lassen ausreichend Interpretationsspielraum wie die Automobile dorthin gelangt sind. In den zusätzlichen Texten erfährt der Leser zudem viel von der Arbeit der Fotografen erfährt. Für 49,99 Euro kann das Buch hier erworben werden.