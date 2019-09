Data Science in den Büroalltag integrieren

Anzeige

Im Buch „Data Science“, Grundlagen, Architekturen und Anwendungen geben Praxisbeispiele Einblicke in die aktuellen Erfahrungen bei Data-Science-Projekten und erlauben dem Leser einen direkten Transfer in die tägliche Arbeit. Die Autoren bietet eine Einführung in das Thema und dessen praktische Relevanz für Unternehmen. Dabei wird auch die Integration von Data Science in ein bereits bestehendes Business-Intelligence-Ökosystem thematisiert.

Data Science steht für die Auswertung großer Datenmengen mit analytischen Konzepten des Machine Learning oder der künstlichen Intelligenz. Nach der bewussten Wahrnehmung der Big Data und dabei insbesondere der Verfügbarmachung in Unternehmen sind Technologien und Methoden zur Auswertung dort gefordert, wo klassische Business Intelligence an ihre Grenzen stößt.

Das Buch wendet sich an Business-Intelligence-Manager, Daten- und Informationsverantwortliche, Projektleiter sowie Studierende der Informatik und Wirtschaftsinformatik.

