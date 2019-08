Anzeige

Kennen Sie das auch: Sie sitzen in einer Besprechung und schaffen es einfach nicht, konzentriert zuzuhören? Der Livescribe Smartpen Echo schafft Abhilfe. Er zeichnet nicht nur alles auf, was man schreibt, sondern kann auch Audio aufnehmen, abspielen und mit den Notizen verknüpfen. Eine zusätzliche kostenpflichtige OCR-App wandelt die handschriftlichen Notizen dann in eine digitale Datei um.

Durch das Verbinden mit dem Computer oder Tablet lassen sich die Notizen und Audiodateien des Echo Smartpen digitalisieren und per Email, Facebook und Co. an Freunde und Kollegen verschicken. Der Smartpen ist akkubetrieben und hat 2GB Speicherplatz.

Hier kann der Smartpen Echo für circa 160 Euro bestellt werden.

26. August 2019