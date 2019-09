Der Sphero-Roboterball wird per Gesicht gesteuert

Anzeige

Sphero Mini sieht aus wie ein kleiner gewöhnlicher Ball. In ihm steckt jedoch einiges an Technik, darunter ein kleines Gyroskop, Beschleunigungssensor und LED-Leuchten. So sorgt Sphero für große Unterhaltung bei Spieleabenden mit der ganzen Familie. Der Ball wird durch ein Smartphone via Bluetooth gesteuert. Mit ihm kann man fahren, spielen, programmieren lernen und vieles mehr. Über die Frontkamera auf dem Display des Smartphones erscheint das Gesicht des Users. Soll der Roboterball sich nach rechts bewegen, so muss auch der Kopf nach rechts gedreht werden.

Face Drive ist ein Feature, das den Ball mithilfe von Gesichtserkennungstechnologie steuert. Dank laufender App-Updates geht der Vorrat an neuen Features nicht zur Neige. Hier kann Sphero für 55 Euro bestellt werden.

30. September 2019