2016 wurde er zum ersten Mal vorgestellt: FoldiMate, ein Roboter der automatisch Hemden faltet. Auf der CES 2018 in Las Vegas wurde die überarbeitete Version des Wäschefalters präsentiert. Der verbesserte FoldiMate faltet nicht mehr nur Hemden sondern auch Shirts, Blusen, Hosen, Handtücher oder Kissenbezüge.

Die Hersteller des nützlichen Helfers haben sich das damalige Feedback zu Herzen genommen und ihr Produkt laut eigener Aussage deutlich verbessert. So soll der Roboter 7 Kleidungsstücke in 30 Sekunden (vorher: ein Faltvorgang in 10 Sekunden) falten können. Der vorläufige Verkaufstermin soll Ende 2019 starten, allerdings erstmals nur für US-Bürger. Der Preis liegt dann bei 980 US-Dollar. Interessierte können sich unter foldimate.com schon jetzt auf die Warteliste eintragen und werden benachrichtigt sobald FoldiMate verfügbar ist.

24. Juni 2019