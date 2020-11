Anzeige

Aufgrund der Corona-Pandemie stieg der Bedarf an smarten Desinfektionslösungen. Dies hat ICA Traffic als Anlass genommen um den UV-C-Desinfektionsroboter Hero21 zu entwickeln. Das mobile Gerät bietet eine bundesweite Service-Infrastruktur. Die Desinfektionseinheit mit ultraviolettem (UV)-Licht sitzt dabei auf einem LD-Roboter von Omron. Mithilfe des UV-Lichts lassen sich Bakterien, Keime und Viren automatisch, präzise und schnell abtöten – vor allem auf Oberflächen und in Bereichen des öffentlichen Lebens, die nicht fortwährend mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden können.

Hero21 erreicht einen Desinfektionsgrad von 99,99 % mit einer Abdeckung von 360 Grad. Der Roboter bewegt sich dabei autonom durch die zu desinfizierenden Räume. Ist das Gerät eingeschaltet, lässt es sich via App ferngesteuert in die kontaminierten Räume fahren. Er scannt alle Raumdaten und speichert sie ab. Dabei erkennt seine spezielle Sensorik, ob sich noch eine Person im Raum aufhält. In diesem Fall aktiviert sich der Roboter nicht, sondern sendet eine Gefahrenmeldung. Auch während des Desinfektionsprozesses bemerken seine Sensoren, ob beispielsweise eine Person die Tür öffnet – und schalten die UV-C-Einheit ab. Weitere Informationen gibt es hier.