Anzeige

Die Move ECG verbindet medizinische Herzüberwachungstechnologie mit einem stilvollen analogen Uhrendesign. Bei Bedarf zeichnet die Uhr ein medizinisches Elektrokardiogramm zur Erkennung von Vorhofflimmern auf. Um genaue Ergebnisse liefern zu können, sind drei unabhängige Elektroden in die Lünette (oberer Ring) und im Gehäuse integriert. Die Ergebnisse werden in der zugehörigen App „Health Mate“ gespeichert.

Für die Entwicklung der Uhr hat der Hersteller Withings mit Kardiologen renommierter Einrichtungen zusammengearbeitet. Dank der Callback-Funktion in der App kann der Nutzer einstellen, dass systematische Aufzeichnungen durchgeführt werden oder bei Symptomen (z.B. schneller oder übersprungener Herzschlag) manuell eine EKG-Aufzeichnung starten. Dafür legt der Benutzer einfach seinen Daumen und Index über das Uhrengehäuse, nachdem er die Seitentaste am Uhrengehäuse gedrückt hat. Das Handy muss man nicht dabei haben, um ein EKG aufzuzeichnen. Das Health Mate EKG-Modul zeigt die Ergebnisse beim nächsten Öffnen der App an. Zusätzliche Funktionen sind Fitness- und Aktivitäts- sowie Schlaftracking. Die Move ECG wurde mit dem CES Innovation Award 2019 in der Kategorie Wearables ausgezeichnet. Sie wurde in Europa von der ECM-Stelle klinisch validiert und hat die CE-Zulassung erhalten.

Die Uhr kostet 129,95 Euro und kann hier bestellt werden.

16. September 2019