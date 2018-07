Licht für Ambiente-Liebhaber

Anzeige

Ambilight-Fans schwören auf die Hintergrundbeleuchtung von TV oder PC. Die von Philips entwickelte Technologie soll durch die Vergrößerung des Gerätesichtfelds die Augen schonen. Je nach gewähltem Modus, passen sich die Farben dabei dem Bild oder Ton an oder werden nach Belieben ausgewählt. Mit den Kits von Dreamscreen können sich auch Technik-Laien das Farbspektakel ins Wohnzimmer holen. Video-Anleitungen erklären das Nachrüsten Schritt für Schritt. Über eine App lassen sich die LEDs personalisieren.

Je nach Fernsehgerät kann man zwischen einem 4k- oder eine HD-Hub auswählen. Im Lieferumfang sind alle nötigen Elemente enthalten, um die LED-Streifen hinten am Ferseher (oder wahlweise am PC) anzubringen und direkt zu starten. Das Paket ist für Fernseher von 36 bis 80 Zoll geeignet, wobei sich die LED-Anzahl nach der Größe des Geräts richtet. Über die zugehörige Android- oder iOS-App kann man zwischen den verschiedenen Betriebsmodi wechseln und etliche Anpassungen an den Farben, Verläufen, Richtungen, Leuchkräften etc. vornehmen.

Hier kann man sich das passende Kit auswählen.

25. Juli 2018