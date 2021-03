Anzeige

Wissenschaftler der Universität Basel haben eine VR-App entwickelt, die Höhenangst wirksam behandeln kann. „Easyheights“ ermöglicht eine Expositionstherapie aus dem heimischen Wohnzimmer. Zur Verwendung benötigen Nutzer lediglich ein Smartphone und eine VR-Brille. Das Entwickler-Team um Postdoktorandin Dorothée Bentz hat hierfür unterschiedliche 360-Grad-Aufnahmen realer Orte mit einer Drohne angefertigt, die virtuell besucht werden können.

Im Rahmen einer klinischen Studie wurde die App mithilfe 50 Teilnehmer getestet. Diese bestiegen vor Beginn der Expositionstherapie einen Aussichtsturm und absolvierten ein vierstündiges Höhentraining in der virtuellen Realität. Im virtuellen Training können App-Nutzer schrittweise in die Höhe steigen und auf jedem Level die Ausprägung ihrer Höhenangst angeben. Die App soll noch in diesem Monat kostenlos in den großen App-Stores zum Download bereitstehen. Weitere Informationen gibt es hier.