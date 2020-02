Anzeige

Muse 2 ist ein intelligentes Kopfband, das seinen Träger bei Meditationsübungen unterstützt. Es verfügt über Puls-Sensoren, misst in Echtzeit die Herzfrequenz sowie die Gehirn-Aktivität (EEG) und übersetzt Gehirnsignale in Wetter-Geräusche. Ist der Geist ruhig und gelassen, so hört der Träger ruhiges und friedliches Wetter. Wenn der Geist aktiv ist, wird das Wetter lauter. Nutzer können aus Klanglandschaften wie Strand, Regenwald oder Stadtpark wählen.

Muse verbindet sich über Bluetooth mit Mobilgeräten. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann die Meditation-App gestartet werden. Sobald die Meditation abgeschlossen ist, können die Ergebnisse überprüft werden. So können Nutzer auch ihre Fortschritte im Auge behalten. Muse 2 kostet 229 Euro und kann hier bestellt werden.

18. Februar 2020