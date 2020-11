Ein Rucksack lädt Smartphones durch Solarenergie

Anzeige

Bei Sunnybag Iconic handelt es sich um einen Rucksack, mit dem elektronische Geräte wie das Smartphone oder die Smart Watch von unterwegs aus aufgeladen werden können. Und zwar dank Solarenergie. Die Rucksäcke des österreichischen Herstellers sind mit einem Solar-Panel ausgestattet, das eine Leistung von 7 W bietet. Der Rucksack besteht aus wetterfestem Cordura-Textil mit regenfesten Zippern, wiegt 1120 g und hat die Maße 48 mm x37 mm x17 cm.

Effizientes Powermanagement und sicheres Laden wird durch eingebauten USB-Ausgang sichergestellt. Der Rucksack ist zudem mit spezielleb Innen-und Außentaschen für kabelloses Laden unterwegs ausgestattet. Das optional erhältliche Sunnybag Powerpack 10.000 mit Wireless Charging wird hierfür in der Innentasche des Rucksacks platziert. Das Wireless Charging startet automatisch, wenn das Smartphone in die Außentasche des Rucksacks gesteckt wird. Das Solarpaneel funktioniert am besten, wenn es in einem 90° Winkel zur Sonne ausgerichtet ist. Bei vollem Sonnenschein werden Smartphones je nach Modell in 2–3 Stunden aufgeladen. Größere Geräte wie Drohnen oder Tablets brauchen 5–7 Stunden. Bei Bewölkung oder bei nicht optimaler Ausrichtung zur Sonne verlängern sich die Ladezeiten entsprechend.

Die Rucksäcke können hier gekauft werden.