Anzeige

Das elektronische Fahrradschloss „I Lock It“ setzt dem Schlüsselsuchen ein Ende. Es bietet via App eine Anbindung ans Smartphone, mit der sich das digitale Schloss öffnen und wieder schließen lässt. Dies erfolgt entweder manuell per Tastendruck, direkt am Schloss oder vollautomatisch ohne einen weiteren Handgriff. In dem Fahrradschloss sind zudem Alarmanlagen verbaut, die das Bike durch hohe Lautstärke vor Diebstahl schützen.

Die Materialen, gehärteter Stahl und robuste Kunststoffe, entsprechen den gleichen hohen Sicherheitskriterien, wie bei seinem klassischen Vertreter. I Lock It kann für 149 Euro hier bestellt werden. Zudem kann auch eine Ausführung mit GPS-Funktion vorbestellt werden.

18. Februar 2020