Gerader Rücken durch Kleidung

Anzeige

Tagsüber ist es der Bürostuhl, abends die Couch: Der moderne Mensch verbringt den Großteil seiner Zeit sitzend oder ‧liegend – und das oftmals mit einer schlechten Körperhaltung, die Rückenschmerzen begünstigt. Hier setzt die Kleidung von Percko an. Als Top oder T-Shirt unterhalb des normalen Outfits getragen, üben die Oberteile Druck aus, sobald man eine ‧ungesunde Haltung einnimmt. Dies geschieht über ergonomisch an den Rücken angepasste Bänder im Stoff, die sich stufenweise spannen lassen. Ganz ohne Elektronik wird man so daran erinnert, aufrecht durch den Tag zu gehen.

Über zwei seitliche Klips kann man die Intensität der Spannung in drei Stufen regulieren und nach den persönlichen Vorlieben verändern. Die Kleidungsstücke bestehen aus Polyamid und Elasthan und sind waschmaschinentauglich.

Sie sind in einer Alltags- und einer Sportversion erhältlich. Die Version für Frauen besitzt im Gegensatz zu der für Männer keine Ärmel. Sportlich ist man in dunkelblau unterwegs, im Alltag entweder in schwarz oder weiß. Alle Modelle kosten 129 € und sind in sieben unterschiedlichen Größen hier erhältlich.

9. August 2018