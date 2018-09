Glättbürste spart Zeit beim Styling

Anzeige

Wer es auf dem Kopf glatt haben möchte, könnte in der Rowenta Heißluftbürste Wonder Air Brush einen neuen Weggefährten gefunden haben: Das 2-in-1-Tool trocknet und glättet die Haare nämlich gleichzeitig. So soll beim Styling eine Zeitersparnis von 50 Prozent möglich sein. 76 Aluminium-Borsten, die sich zwischen denen aus Kunststoff befinden, heizen sich durch den Luftstrom auf und trocknen dabei das Haar.

Besonders wer keine Zeit im Bad verlieren möchte, könnte sich am gleichzeitigen Entwirren, Trocknen und Glätten der Glättbürste erfreuen. Eine Thermo-Control-Technologie verteilt die Hitze gleichmäßig im Haar und glättet die Haarstruktur schonend.

Die Wonder Air Brush ist für alle natürlichen Haarstrukturen (glatt bis lockig) anwendbar. In besonders eiligen Situationen kann die Boost-Stufe für schnellere Ergebnisse sorgen. Neben der Zeitersparnis kann man sich zudem das Mitführen von Bürste, Föhn und Glätteisen sparen und benötigt stattdessen nur noch ein Gerät.

Die mitgelieferte Transport-Tasche schützt die Glättbürste auf Reisen. Der Hersteller sichert dem Verbraucher die Möglichkeit einer Reparatur für mindestens zehn Jahre zu. Innerhalb Deutschlands verfügt Rowenta zu diesem Zweck über einen Zentralkundendienst und autorisierte Servicepartner. Für 79,99 € ist die Wonder Air Brush ab Oktober 2018 hier erhältlich.

