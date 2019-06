Anzeige

Hudly Wireless ist ein Head-Up-Display fürs Auto, durch das man während der Fahrt auf wichtige Informationen, wie Routen oder verpasste Anrufe, zugreifen kann, ohne dabei durch Handy-Nutzung abgelenkt zu werden. Mithilfe von WLAN wird ein Bild via Smartphone direkt an das reflektierende Display an der Windschutzscheibe gesendet.

So können alle Apps, die sich auf dem Smartphone befinden, wie z.B. Maps oder WhatsApp, genutzt werden.

Hudly kostet 299 US-Dollar und kann hier bestellt werden.

