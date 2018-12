Holz-Weihnachtsbaum als preiswerte Alternative

Anzeige

So simpel wie der Name des „Baum aus Zweigen (weiß)“ ist,

so schlicht ist auch sein Verwendungszweck: An Fenster oder Wand gehängt, kann der 1,24 m hohe Baum als minimalistische Weihnachtsdeko gelten oder – mit Kugeln und Lichtern behangen – den Tannenbaum ganz ersetzen.

Die Dekoration besteht aus sieben Zweigen von 20 bis 80 cm Länge und ist 124 x 60 x 1,5 cm groß. Die Holzstücke sind per Flachs-Kordel miteinander verknotet und oben mit einem weißen Stern geschmückt. Der schlichte Weihnachtsschmuck schont neben der Umwelt mit 5,99 € auch den Geldbeutel und ist in den Filialen des Dänischen Bettenlagers erhältlich.

