Seinen Urlaub in einem Flugzeug zu verbringen klingt erstmal nicht wirklich reizvoll. Das ändert sich aber schnell wenn man das Phoenix-Hotel in Costa Rica sieht. Gäste werden dort in einer umgebauten Boeing 727 aus dem Jahr 1965 untergebracht. Der Innenraum des Flugzeugs besteht aus Teakholz. Nebenan befindet sich übrigens eine Bar, bei der es sich ebenfalls um ein umgerüstetes Flugzeug, eine Fairchild C-123, handelt.

Das Flugzeug verfügt über zwei klimatisierte Schlafzimmer. Eines mit zwei Queen-Size-Betten und das andere mit einem Queen-Size-Bett, jedes verfügt über ein eigenes Badezimmer, einen Flachbildfernseher, eine Küchenzeile mit Mikrowelle, Essbereich, Foyer, eine Terrasse mit Meerblick und einen eigenen Eingang auf einem Flussfelsen. Eine Übernachtung in der Boeing kann hier gebucht werden. Die Preise liegen je nach Saison zwischen 260 und 750 Dollar.