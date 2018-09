Kaffemaschine und Wecker in einem

Anzeige

Der Barisieur ist ein Wecker, der frischen Kaffee oder losen Tee kocht. Das Designobjekt soll an einen Plattenspieler erinnern und besitzt eine Oberfläche aus Walnussholz. Der im Kolben erzeugte Wasserdampf wird durch ein Rohr in einen Trichter geleitet. Hier tropft es dann durch einen Filter ins Trinkglas. Über Knöpfe und Drehregler kann man einstellen, ob der Prozess vor, während oder nach dem Alarm starten soll.

Eine Induktionsspule erhitzt das Wasser in 3 – 4 min auf. Falls man Milch trinken möchte, kann man diese über Nacht in einem Gefäß lagern, wo sie bei 5 – 8 °C gekühlt wird. Der Brühprozess kann per Knopfdruck auch sofort starten.

Der Barisieur ist in weiß oder schwarz erhältlich. Inklusive Versand kostet das Gerät rund 398 € und ist hier erhältlich.

21. September 2018