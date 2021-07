Anzeige

Mit „Rosie Rosin, Erfinderin“ haben Andrea Beaty und David Roberts eine umwerfend lustige Geschichte um ein schüchternes Mädchen erschaffen, das geniale Erfindungen macht. Das Kinderbuch ist zugleich eine Hommage an die Leidenschaft und Ausdauer aller Tüftler, Bastler und Erfinder. Rosie ist ein kleiner Daniel Düsentrieb und ihre genialen Erfindungen würden viele verblüffen. Wo andere Leute Müll sehen, sieht sie Inspiration. Sie konstruiert nachts ganz allein in ihrem Zimmer große Erfindungen aus Alltagsdingen wie Hotdog-Automaten, Helium-Hosen, Sprühdosen-Helikopter und vieles mehr.

Rosies geniale Erfindungen würden viele begeistern – wenn sie diese doch bloß einmal jemanden zeigen würde. Doch aus Angst vor dem Scheitern versteckt sie sie unter ihrem Bett. Bis ihr ein schicksalhafter Besuch von ihrer Tante Rose zeigt, dass ein erster Flop nicht etwas ist, wovor man sich fürchten muss, sondern vielmehr etwas, das man feiern sollte. Sogar die New York Times hat empfohlen, diesen Titel an Schulen zu verteilen, um auch bei Mädchen das Interesse an MINT-Fächern und -berufen zu wecken. Das Buch kann für 18 Euro hier gekauft werden.