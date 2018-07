Mit Sicherheit sichtbar

Anzeige

Mit dem Helm von Lumos lebt man als Radler sicher: Dank 48 integrierten LEDs, die beim Abbiegen ihre Farbe ändern und blinken, müssen sich Autofahrer schon anstrengen, um einen zu übersehen. Der Helm lässt sich entweder über zwei Knöpfe am Lenker (links und rechts) oder über Gesten zum Beispiel via Apple Watch bedienen. Abrupte Stopps lassen die Lichter am Hinterkopf rot aufleuchten.

Der Helm ist wetterfest und dank europäischem Prüfzeichen DIN EN 1078 verkehrstauglich. Er wiegt 450 g und funktioniert über eine wiederauflade Batterie. Per Ladekabel wird diese rund 2 h geladen und hält im blinkenden Zustand etwa 6 und im dauerhaften Zustand etwas 3 h durch.

Über die Lumos Helmet App kann man den Zustand der Batterie der zwei Bedienerknöpfe am Lenker und des Helms jederzeit überprüfen. Auch kann man die LEDs nach persönlichem Belieben konfigurieren und zum Beispiel die roten Warnlichter für plötzliches Anhalten ausschalten. Auch ermittelt die App typische Fitnesswerte und exportiert sie auf Wunsch an andere Fitnesstracker.

Der Helm ist in weiß, schwarz, gelb, blau oder grün erhältlich und eignet sich aufgrund seiner Größe (54 – 61 cm) nur für Erwachsene. Für 179,99€ kann man ihn direkt beim Hersteller erwerben.

24. Juli 2018