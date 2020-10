Anzeige

Mit Little Sun haben der Lichtkünstler Olafur Eliasson und der Ingenieur Frederik Ottesen eine ganz besondere Solarlampe erschaffen. Dahinter steckt eine faire Idee, die Jung und Alt für Solarenergie begeistern soll. Die Lampe ist mit einem Tragegurt ausgestattet, 96 g leicht und kombiniert ein leuchtend gelbes Gehäuse aus recyclebarem, UV- und wetterbeständigem Kunststoff mit hochwertigen SunPower Solarzellen, Samsung LEDs sowie einem Hochleistungs-Akku. Und das Beste daran: Mit jeder gekauften Little Sun wird ein Projekt unterstützt, das Gemeinden ohne Zugang zu Stromverteilungsnetzen mit sauberem, erschwinglichem Licht und Strom versorgt.

Das Projekt Little Sun bringt Solarenergie in mehr als 10 afrikanische Länder, darunter Simbabwe, Äthiopien, Kenia, Senegal und Ghana. Im Dezember 2018 wurden weltweit insgesamt bereits 838.308 der Solarlampen verteilt. Davon gingen über 510.844 Lampen in Gebiete ohne Stromanschluss. Die Lampe kann für 24,95 Euro hier bestellt werden. Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter littlesun.com.