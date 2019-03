Anzeige

Etwas zerstören, ohne wirklich Schaden anzurichten? Ein Buch, das man nicht mit höchster Vorsicht behandeln muss? So etwas gibt es. Der Bestseller „Mach dieses Buch fertig“ verlangt sogar, von seinem Leser zerstört zu werden. Es gibt Anweisungen wie: „Bohre mit einem Bleistift Löcher in diese Seite“ oder „Deponiere hier klebriges Zeug“. So kann man einfach mal – auf kreative Weise – Dampf ablassen.

Die Autorin Keri Smith hat in den letzten Jahren mehrere Bücher veröffentlicht, die sich alle auf etwas andere Weise dem Thema Kreativität oder kreative Zerstörung widmen.

Den Bestseller „Mach dieses Buch fertig“ gibt es mittlerweile in drei verschiedenen Ausführungen und auch als App, die allerdings in Deutschland noch nicht zum Download zur Verfügung steht.

Preis: 9,95 Euro

Bestellbar hier

Weitere Informationen unter www.kunstmann.de

18. März 2019