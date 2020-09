Anzeige

Die Mini-Drohne von Mikamax (mm) ist praktisch unzerstörbar (zumindest, was Flugmanöver betrifft). Das liegt in erster Linie daran, dass sie vollständig von einem Schutzgitter umgeben ist, in dem vier kleine Rotoren wacker gegen die Schwerkraft kämpfen. Sie eignet sich daher für alle Drohnen-Piloten vom Anfänger

bis zum Virtuosen. Die Drohne erreicht eine Reichweite von circa 50 m.

Sie ist mit einem Quadcopter im Schutzgitter ausgestattet und eignet sich für drinnen sowie draußen. Mit einem Gewicht von circa 200 g

eignet sie sich auch für Kinder ab 14 Jahren. Für 39,95 kann die Drohne hier gekauft werden.