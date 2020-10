Anzeige

Performance, Fahrspaß, Emotionen sowie hohe Qualität und Liebe zum Detail: Das bietet die Tecnomar 63 laut Anbieter dank innovativer technischer Lösungen und einzigartigem Design im Sinne italienischer Tradition und stilistischer Finesse. Die Motoryacht von Lamborghini und The Italian Sea Group stelle damit das Non-Plus-Ultra eines luxuriösen Speedboats dar. Das Konzept beruht auf zwei von der Performance der Lamborghini-Supersportwagen inspirierten Aspekten: Geschwindigkeit und dynamischem Leichtbau.

Dank der zwei V12 MAN-Motoren mit 2000 PS erreicht die Yacht eine Geschwindigkeit von 60 Knoten und ist damit das schnellste Schiff der Tecnomar-Flotte von The Italian Sea Group: Sammler und Seefahrtbegeisterte kommen damit auf ihre Kosten. Dank Einsatz von Carbonfaser, dem für Lamborghini Fahrzeuge typischen Werkstoff, reiht sich die Yacht mit einem Höchstgewicht von 24 t bei 63 Fuß Länge in die Ultraleichtklasse ein. Das erste Exemplar der Tecnomar for Lamborghini 63 wird Anfang 2021 erhältlich sein. Weitere Informationen gibt es hier.