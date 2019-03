Modezeichnungen als Tapete

Anzeige

Mit minimalistischen, gleichwohl ausdrucksvollen Strichzeichnungen besticht die schwedische Illustratorin Stina Wirsén. Acht exklusive Modeillustrationen gibt es nun als Tapeten, die die Haute Couture und Straßenmode unterschiedlicher Orte wie Paris oder Tokyo abbilden. Die Motive verleihen Räumen eine künstlerische Note.

Die Kollektion „Travel the World“ von Photowall besteht aus von Stina Wirsén über mehrere Jahre gesammelte Zeichnungen, die die Haute Couture und Straßenmode unterschiedlicher Orte auf der ganzen Welt abbilden. Einige dieser Schwarz-Weiß-Zeichnungen wurden in Büchern und Zeitschriften veröffentlicht, andere auf internationalen Ausstellungen in Indien, Deutschland und den USA gezeigt.

Stina Wirséns bekannter Stil mit seinen sicheren, puristischen und lebhaften Linien zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Kollektion. Die Präsenz der weichen und schwingenden Bewegungen der Hand, dynamische und schöne Tuschelinien sowie spontane Tintentropfen – all das zusammen verleiht dieser Kollektion einen interessanten Ausdruck.

Die Kollektion „Travel the World“ besteht aus acht Tapetenmotiven, wird exklusiv bei Photowall angeboten und kann als Maßtapete für 34 Euro pro Quadratmeter bestellt werden.

4. März 2019