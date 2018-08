Nachhaltiger Kaffeegenuss

Anzeige

Wer Filterkaffee trinkt, nutzt wahrscheinlich auch Filtertüten aus Papier. Als Öko-Alter‧native bieten sich Dauerfilter an, zum Beispiel von Westmark. Diese bestehen aus Kunststoff und rostfreiem Edelstahl, sind geschmacksneutral und lassen sich nach der Nutzung dank Bügel einfach entnehmen und wieder einsetzten. In Größe 4 sind die Filter für alle gängigen Kaffeemaschinen oder Hand-Kaffeefilter geeignet und ergeben 8 bis 12 Tassen. Die Reinigung erfolgt per Hand oder Spülmaschine. Auf Dauer ausgelegt, gibt es fünf Jahre Garantie.

Erhältlich ist der Dauerfilter zum Beispiel für 8,93 € inklusive Versand hier oder man sucht auf der Herstellerseite nach Händlern in der Umgebung.

