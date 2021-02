Neue Version des mobilen Konferenztelefons Konftel 300Mx

Anzeige

Das mobile Konferenztelefon Konftel 300Mx kommt in einer neuen Version auf den Markt: erweitert auf 4G. Mit einer Sprechzeit von 30 Stunden pro Aufladung bekommt der Benutzer die volle Freiheit, um überall und kabellos Fernkonferenzen abzuhalten, so der Hersteller. Dazu wird nur eine Sim-Karte benötigt, um unabhängig vom Festnetz Konferenzgespräche zu führen. Dadurch ist das Telefon nicht an einen bestimmten Ort gebunden.

Das Konftel 300Mx 4G basiert auf der OmniSound-Technologie des Herstellers und unterstützt HD Voice in Mobilfunknetzen. Das sorgt für einen klaren Ton, der Fernkonferenzen einfacher macht, ganz gleich wo sich die Teilnehmer befinden, heißt es. Mit Konftel Unite Adapter können Nutzer Gespräche und Meetingfunktionen über eine App verwalten und unnötige Berührungen des Konferenztelefons vermeiden. Zudem ist das Produkt als klimaneutral zertifiziert. Das bedeutet, dass Konftel die Treibhausgasemissionen, die bei Herstellung und Transport entstehen, über die unabhängige Non-Profit-Organisation Climate Neutral kompensiert. Für 585 Euro kann das Telefon beispielsweise hier bestellt werden.