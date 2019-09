Anzeige

Essen mit Licht zu bereiten? Klingt im ersten Moment verrückt, doch der Ofen Brava macht es möglich. Er verwendet eine Kombination aus sichtbarem und infrarotem Licht zum Kochen. Dies ermöglicht es dem Ofen, eine gute Mischung aus Geschwindigkeit und Konsistenz zu erreichen. Durch die schnelle Temperaturanpassung können die leistungsstarken Lampen in der Hälfte der Zeit Gemüse dünsten, Eier pochieren und Steaks anbraten. Dabei verspricht der Hersteller, dass jedes Lebensmittel perfekt zubereitet aus dem Ofen kommt.

Statt Zutaten separat zu braten, grillen oder backen, werden Gerichte in einem Schritt zubereitet. Das einzige was Nutzer noch zu tun haben, ist das Schnippeln. Bisher wird der Ofen nur innerhalb Nordamerikas versendet. Die weltweite Lieferung steht aber laut Hersteller in den Startlöchern. Weitere Informationen unter www.brava.com

16. September 2019