Das Bratfeuer von Denk Keramik ist ein Outdoor-Herd, mit dem man in einer emaillierten Pfanne nicht nur Fleisch, Wurst und Gemüse, sondern zum Beispiel auch Forelle, Paella oder Pfannkuchen zubereiten kann. Der Herd stellt zudem eine gesunde Alternative zum Grillen dar, denn die Lebensmittel kommen nicht direkt mit dem Feuer in Kontakt. Das Bratfeuer lässt sich einfach bedienen. Als Brennstoff dienen die Schnellbriketts des Herstellers, Holzkohle oder Holz. Durch einen leichten Luftzug wird die Glut entfacht, wodurch das Feuer im Handumdrehen angezündet ist.

Das Bratfeuer besteht aus hochwertiger CeraFlam-Keramik und ist außen zusätzlich mit Granicium beschichtet. Diese Materialkombination macht es robust und langlebig, so der Hersteller. Die Keramik speichert zusätzlich die Wärme, was den Verbrauch an Brennmaterial reduziert. Im Set (bestehend aus Bratfeuer, Schale, Bratpfanne, Untersatz, Aluminiumdeckel, Edelstahl-Ascherost, Schnellbriketts, Anleitung und Rezeptheft) kostet der Bratfeuer Outdoor-Herd 199 Euro und kann hier bestellt werden. Als Zubehör gibt es zusätzlich zum Beispiel einen Keltentopf, eine Grillpfanne aus Edelstahl und einen Ständer.