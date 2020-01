Peloton Bike – ein Fitnessrad für Zuhause

Anzeige

In den USA sind sie bereits Kult: die Trainingsräder von Peloton. Jetzt halten die Fitnessbikes für den Hausgebrauch auch in Deutschland Einzug in die Wohnzimmer. Bei den Geräten handelt es sich aber nicht nur um einfache Heimtrainer. Der Hersteller hat mit Peloton ein neues Fitness-Konzept entwickelt: ein Studioerlebnis für Indoor-Cycling mit Live-Übertragungen von Gruppenkursen, jederzeit und bequem von zu Hause aus.

Über die Webseite www.onepeloton.de/company können verschiedene Sets (z.B. das Bike + Basic-Set inklusive Schuhe, Hanteln und Kopfhörer) direkt nach Hause bestellt werden. Die Preise der Sets variieren. Das Trainingsrad alleine kostet 2 290 Euro. Hinzu kommt ein Mitgliedschaftsbeitrag in Höhe von 39 Euro im Monat für unbegrenzte Live- und On-Demand-Kurse.

27. Januar 2020