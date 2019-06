Anzeige

Roccbox ist der erste tragbare Pizzaofen im Design eines amerikanischen Briefkastens. Er besteht aus Edelstahl und ist mit einer hocherhitzbaren Silikonschutzschicht ummantelt. Mit dem Roccbox-Pizzaofen kann man im Garten, am See, Strand, in den Bergen etc. bei bis zu 500 Grad Pizza backen.

Der Ofen kann mit Gas oder Holz betrieben werden. Er benötigt etwa 15 Minuten zum Aufheizen und nur circa 90 Sekunden um eine Pizza – mit einem Durchmesser von 30 cm – fertig zu backen. Mit einem Gewicht von 20 kg kann Roccbox jederzeit mitgenommen werden.

Der Ofen kostet 569 Euro und kann hier bestellt werden.

17. Juni 2019