Die smarte Plug & Shine-Beleuchtung lässt Gärten und Terrassen in bunten Farben erstrahlen und sorgt für besondere Lichteffekte. Sie können entweder via ZigBee-Controller des Herstellers mit dem Smartphone oder mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Das 24V-Beleuchtungssystem lässt sich einfach, sicher und ohne Elektroinstallation verlegen, um Gräser, Büsche und Bäume oder auch dekorative Mauern in Szene zu setzen. Gleichzeitig sorgt es für sichere Beleuchtung an Einfahrten und Wegen.

Auch dekorative Leuchten wie beleuchtete Pflanzenkübel lassen sich einfach auch nachträglich in das System integrieren – dank der freien Abzweigungen in den wasserdichten Kabeln. Anders als 230-Volt-Installationen muss dieses Niedrigvolt-System nicht aufwendig tief vergraben werden, sondern kann oberflächlich oder nur leicht bedeckt verlegt werden – beste Voraussetzungen für ein mitwachsendes System.

Die LED-Leuchten sind dimmbar, korrosionsgeschützt und wasserdicht gemäß der Kennung IP 65 oder höher. Besonders praktisch: Mit der Fernbedienung lässt sich das Licht nach Bedarf und Wunsch einstellen, bis hin zu individuell definierbaren Gruppenschaltungen. Und da die Leuchten entblendet sind, blickt man nicht direkt in helle Lichtpunkte, sondern kann die Effekte ungestört genießen. Der Hersteller Paulmann Licht GmbH, Springe, gewährt fünf Jahre Garantie.

