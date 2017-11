Profi-Abschirmtasche bietet Schutz

Anzeige

Daten bedeuten Geld. Ungewollte Hacker-Zugriffe aufs Handy oder elektronische Schlüssel(-karten) kann man jedoch mit dieser Profi-Abschirmtasche abwehren. Sie soll mit ihrem siebenlagigen metallisierten Spezialvlies so gut schützen wie zehn Meter dicker Stahlbeton.

Damit soll diese Abschirmtasche besser schützen als ebenfalls erhältliche, einfache Safety-Taschen, die nur drei Lagen Vlies aufweisen. Die Tasche hat eine Abschirmwirkung von 117 db und unterbindet mit einem Frequenzbereich bis 3 GHz sowohl Mobilfunk- und UMTS-Verbindungen, als auch WLAN-, GPS- und Bluetooth-Kontakte.

Diese Schutzwirkung hat die Universität der Bundeswehr München in einem wissenschaftlichen Gutachten belegt. So kommt sie zu dem Ergebnis: „Wird z.B. ein iPhone S6 in der Anti-Spionagetasche ordnungsgemäß untergebracht, wird der Funkkontakt zur Außenwelt sofort unterbrochen. Mit empfindlichsten Messgeräten ist außerhalb der Tasche kein Handysignal mehr feststellbar. Deshalb sind von außen auch keine Handydaten mehr abrufbar“.

Eine integrierte Safety-Tasche schützt das Abfangen des Funkverkehrs zwischen Auto und Autoschlüssel (Keyless-Go-System). Zusammengefaltet misst die Profi-Abschirmtasche 11 x 9,5 cm und wiegt 50 g. Für 119 € kann man sie hier kaufen. Außerdem sind größere Taschen erhältlich, die Tablets und Laptops schützen.

