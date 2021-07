Anzeige

Keinem Umwelteinfluss sind wir so bedingungslos ausgesetzt wie Luftschadstoffen. Ein hochwertiger Luftreiniger wie der neue Promed AC-4000 verbessert jedoch die Luftqualität und fördert die Gesundheit. Er filtert in geschlossenen Räumen Viren, Bakterien, Staub, Schimmel, Pollen, Milben, Rauch und Gerüche effektiv aus der Luft. Durch eine Kombination aus Hepa-Filter H13, Aktivkohlefilter und dreistufigem Aluminium-Vorfilter sowie UV-Desinfektion und zusätzlichem Ionengenerator entfernt der Promed AC-4000 bis zu 99,95 % der häufig auftretenden Mikroorganismen.

Weitere Funktionen machen den Einsatz des Promed AC-4000 besonders komfortabel. Dazu zählen das Steuern durch Fernbedienung oder Smartphone-App, das Hinzuschalten eines Timers, die Auswahl zwischen drei Leistungsstufen sowie drei Modi und das Erinnern an den Filterwechsel. Der Partikelsensor des Luftreinigers erkennt Luftqualität zuverlässig und informiert den Nutzer per LED-Farbring über den Verschmutzungsgrad.Der Promed AC-4000 zeigt auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit an und fügt sich durch sein kompaktes Design optisch gut in jeden Standort ein. Er eignet sich für den Einsatz in Räumen bis zu 70 Quadratmetern. Dort verrich-tet er seine Arbeit zuverlässig und besonders leise.

Der Luftreiniger kostet 299,95 Euro und kann hier bestellt werden.