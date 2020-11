Anzeige

Das Technologieunternehmen Waymo schickt seinen autonomen Robo-Taxidienst in Phoenix, USA auf die Straßen. Nutzer des Dienstes Waymo One können seit Oktober Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer bestellen. Die Fahrten werden per Funkverbindung überwacht. Im späteren Jahresverlauf werden Trennwände zwischen Vorder- und Rücksitzen in die Fahrzeuge eingebaut werden. Die Taxiflotte des Unternehmens ist mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet und sammelt eine große Mengen an Daten, mit denen das Kundenverhalten analysiert und der Service verbessert werden kann.

