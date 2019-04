Roboter Stan übernimmt die Parkplatzsuche

Anzeige

Wie viel Zeit verbringt man in seinem Leben wohl mit der Suche nach einem geeigneten Parkplatz – vor allem am Flughafen? In Zukunft vielleicht gar keine mehr, denn dies könnte Parkservice-Roboter „Stan“ bald übernehmen. Er ist mit einer Technologie zum eigenständigen Parken und einer Hebebühne ausgestattet, mit deren Hilfe er Fahrzeuge in die passende Lücke parkt.

Ab August 2019 soll Stan am Londoner Gatwick Flughafen zum Einsatz kommen. Passagiere müssten zukünftig nur ihr Auto am Eingang zum Parkplatz abstellen, bis Stan es abholt. Während der Fahrer des Autos in der Flughafenhalle eincheckt, parkt der Roboter ein. Da das Ein- und Aussteigen entfällt, muss beim Parken nicht auf genügend Abstand zwischen den Türen geachtet werden. So können mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz untergebracht werden und das Problem fehlender oder zu enger Parklücken ist passé.

15. April 2019