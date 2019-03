Ruhige Videos leichtgemacht

Anzeige

Wackelfrei Video-Clips drehen wie ein Profi-Kameramann und das mit dem Smartphone? Das schier Unmögliche gelingt mit dem Panolit Smartphone Gimbal. Der 3-Achsen-Stabilisator verfügt über einen ergonomischen Handgriff und lässt sich intuitiv per Daumendruck bedienen. Selbst bei unruhigen Bewegungen und Erschütterungen bleibt das Bild stabil.

Bei der fortschrittlichen 3-Achsen-Kamerastabilisierungstechnologie werden Bewegungen vollautomatisch und effizient in drei Richtungen ausgeglichen, wobei das Bild jederzeit stabil bleibt. Das Smartphone wird einfach in der Halterung fixiert und per Bluetooth mit dem Gimbal verbunden. Die weitere Bedienung erfolgt durch den ergonomischen Handgriff. Per Daumendruck hat man über den im Handgriff integrierten Joystick sowie über die intuitiv angeordneten Tasten und Bedienelemente (Modus-Auswahl, An/Aus) jederzeit schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen (Zoom und Aufnahme). Die Batteriestatus-Anzeige ist ebenfalls im Griff eingebaut. Die Betriebsdauer der integrierten 4000mAH-Batterie beträgt bis zu zwölf Stunden. Der Gimbal kann auch als Powerbank für das Smartphone verwendet werden.

Der 3-Achsen Smartphone-Stabilisator verfügt über einen Neigungswinkel von 325°, einen Querneigungswinkel von 180° sowie einen Schwenkwinkel von 330°. Der kontrollierbare Neigungs- und Schwenkwinkel beträgt +155°/-155°, der kontrollierbare Querneigungswinkel +30°/-30°. Dabei ermöglicht die einstellbare Halterung problemlos sowohl Hoch- wie auch Querformat-Aufnahmen. Die zugehörige App verfügt über verschiedene Zusatzfunktionen wie z.B. Gesichtserkennung, Zeitraffer- und Panorama-Aufnahmen. Auch die Montage auf ein Stativ ist dank des im Handgriff integrierten ¼“ Gewindes problemlos möglich. Das Gewicht des neuen Gimbal selbst beträgt 460 g, die Nutzlast 230 g.

Braun Photo Technik bietet ab Mitte März den Panolit Smartphone Gimbal für 139,- Euro an.

www.braun-phototechnik.de

4. März 2019