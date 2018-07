Rundum funktional

Anzeige

Der NFC-Ring ermöglicht sichere Informationsübertragung über kurze Distanzen (1 mm). Er sieht aus wie ein normaler Ring, enthält aber einen NFC-Chip. Hat man also den Metall-Ring am Finger und nähert sich einem Gegenstand mit entsprechendem Chip wird eine bestimmte Aktion ausgelöst. Man kann so beispielsweise eine Tür öffnen oder ein Smartphone entsperren. Auch eine URL oder andere Infos teilen ist möglich. Der Ring hat außen bzw. innen eine „öffentliche“ und eine „private“ Seite zum Schutz der Informationen.

Die öffentliche Seite kann zum Beispiel an ein Smartphone gehalten werden, um bestimmte Inhalte, wie z.B. eine digitale Visitenkarte, zu teilen. Mit der privaten Seite entsperrt der Nutzer beispielsweise sein Smartphone oder öffnet seine Haustür.

Bezüglich der Smartphone-Nutzung sollte man sich aber vorab informieren, ob die eigene Handymarke NFC unterstützt.

Der Ring braucht für seine Funktionen keine Updates oder Ladegeräte. Laut Hersteller sind die Ringe auch wasserresistent bis 50 m Tiefe und die Oberfläche ist kratzerresistent.

Es gibt vom Hersteller sogar Anleitungen, wie der Ring selber zuhause 3D-gedruckt werden kann. Hier ist nur das Inlay vom Hersteller nötig.

Die verschiedenen Ring-Designs können auf der Herstellerseite erworben werden. Je nach Modell und Angebotspreis müssen Käufer umgerechnet 13-30 € löhnen. Die möglichen Ringgrößen reichen von 4,5 bis 16 und die Lieferzeit nach Deutschland beträgt 2-7 Werktage.

16. Juli 2018