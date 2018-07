Schlafmaske hilft beim Träumen

Anzeige

Bewusst erleben wie man träumt? Mit der Schlafmaske Remee soll diese Art von Traum – auch luzider Traum genannt – einfacher zu erleben sein. Mit LED-Signalen, die in verschiedenen, personalisierbaren Mustern, Geschwindigkeiten und Helligkeiten aufleuchten, visiert die Maske die REM-Spanne des Schlafs an und intensiviert die Aufmerksamkeit in dieser Traumphase. So soll man sich beim Aufwachen besser erinnern.

Durch Erfahrungswerte kann man seine Schlafmaske mit der Zeit an seine persönlichen Schlafbedürfnisse anpassen. Das Ziel ist es dabei, so nah an den Wachzustand heranzukommen wie möglich, ohne jedoch aufzuwachen. In diesem Zustand kann man sich am besten an Träume erinnern. Online sind etliche Anpassungen an den LEDs möglich, die man im Anschluss direkt vom Bildschirm aus an Lichtsensoren in der Maske überträgt.

Remee ist in schwarz, blau, rot, gelb oder beige erhältlich und wird per austauschbarer Knopfzelle betrieben. Im Innern der Maske befinden sich luftdurchlässige Schaumeinlagen, die Schweiß entgegenwirken. Der 25 g schwere Traumhelfer passt sich dank Gummizug jeder Kopfform an und ist für umgerechnet 92 € hier aus den USA lieferbar.

