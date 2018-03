Schraubenzieher mit elektrischer Unterstützung

Anzeige

Für Profi- wie für Hobby-Handwerker lästig: Schrauben an ihren vorgesehen Ort bekommen. Wer nicht auf konventionelle Schraubenzieher setzen möchte, hat nun eine Alternative zu Akkuschraubern. Der speedE sieht unscheinbar aus, funktioniert aber elektrisch. Er unterstützt beim Schrauben, erlaubt aber gleichzeitig das gefühlvolle manuelle Festziehen am Ende des Schraubvorgangs.

Weltweit einzigartig – so preist ihn Wiha an. Der speedD soll mit seiner Schraubhilfe vor allem bei Gewindeschrauben und empfindlichen Schraubvorgängen Abhilfe schaffen. Laut Hersteller ist man zudem doppelt so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher.

Im zehnteiligen Set sind neben dem Schraubendreher auch sechs verschiedenen Bits enthalten (Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv). Zudem erhält man ein Ladegerät, einen Ersatzakku und eine Aufbewahrungsbox.

Das Set ist zum Preis von 260,61€ direkt beim Hersteller erhältlich.

26. März 2018