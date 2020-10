Anzeige

Das Buch „Programmieren ganz einfach“ erleichtert den Einstieg in die komplexe Welt des Programmierens, indem es die Sprachen Scratch, Python, HTML, CSS und Java Script anschaulich und leicht verständlich erklärt. Das Buch beginnt mit einer ausführlichen Einleitung zum Thema Programmieren. Darauf folgen drei Kapitel. Jedes davon erläutert das Grundkonzept der einzelnen Programmiersprachen anhand detaillierter Projekte, mit denen das Gelernte ausprobiert werden kann. Die Codes werden durch eine visuelle Darstellung in kleine Abschnitte zerlegt und dadurch begreifbar.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen dabei, den Überblick zu bewahren. Informationen zum Lernziel vermitteln die benötigte Zeit sowie den Schwierigkeitsgrad. Zudem leiten Symbole, farbige Fenster mit Rastern und Ablaufpläne, die die Programmstruktur erklären, durch die Projekte. So sollte der Leser nach der Lektüre dazu in der Lage sein eine eigene Website zu erstellen und diese auch zu animieren, so das Versprechen der Autoren Clif Kussmaul, Sean McManus, Craig Steele, Claire Quigley, TammyPirmann, Martin Goodfellow, Jonathan Hogg, David Krowitz.

Das Buch kostet 24,95 Euro und ist hier erhältlich.