Anzeige

Smarte Funktionen zum Aufkleben: Mit den NFC Tags tragen Nutzer ihr Smart Home immer bei sich und können intelligente Funktionen schnell von unterwegs ausführen, wie zum Beispiel das Öffnen des Garagentors oder die Bedienung der Alarmanlage. Die Tags können überall hingeklebt werden, beispielsweise ins Auto, auf das Smartphone, an das Garagentor oder die Haustüre.

Mit der Annäherung eines NFC-fähigen Gerätes an den NFC Smart Tag auf 3 cm und weniger lösen Träger in ihrem Loxone Smart Home eine selbst definierte Funktion aus. Um die Tags „zum Leben zu erwecken” kann die Loxone Smart Home App auf einem NFC-fähigen Android Gerät isntalliert werden. Unter Einstellungen können dann Befehle ausgeführt werden, um die App in wenigen Sekunden einzulernen. Mehr Infos sowie ein Erklärvideo gibt es hier.