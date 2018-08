Smarte Gabel hilft beim Abnehmen

Anzeige

Abnehmen ist zum Volkssport avanciert. Mit Hapifork, einer Gabel, die das Essverhalten detailliert aufzeichnet und auswertet, sollen die Pfunde leichter purzeln. Die Idee dahinter: Wer langsam isst, isst bedachter und daher weniger. Die elektronische Gabel bewertet deshalb jeden Bissen und zügelt einen bei Bedarf durch aufblinkende Lichter und Vibrationen.

Außerdem misst sie, wie lange die Mahlzeit insgesamt gedauert hat, wie oft man die Gabel zum Mund geführt hat und wie lang die Intervalle zwischen den einzelnen „Fork Servings“ waren. Die ermittelten Informationen werden per USB oder Bluetooth an das zugehörige Onlineportal übertragen. Zusätzlich dazu ist eine Android- oder iOS-App verfügbar, die jedoch weniger Funktionen aufweist als die Website.

Die smarte Gabel ist 20 cm lang, 2,5 cm breit, 1,6 cm hoch und wiegt 65 g. Sie wird per USB aufgeladen oder an den Rechner angeschlossen, um die Daten zu aktualisieren.

Die Hersteller führen unter anderem folgende (wissenschaftlich gestützte) Nachteile eines schnellen Essstils an: Erst nach 20 min tritt die Sättigung ein, wodurch Schnellesser mehr zu sich nehmen und dadurch an Gewicht zulegen. Auch erschwert sich die Arbeit des Verdauungstrakts durch schnell heruntergeschluckte Nahrung, die in der Folge nicht richtig zerkleinert ist.

Die Gabel kostet inklusive Versand aus den USA rund 89 € und wird mit einem Aufladekabel verschickt.

7. August 2018