Smarte LED-Panels sorgen für Farbakzente

Mit den LED-Panels von Nanoleaf kann man sein Zimmer an die persönlichen Vorlieben oder die aktuelle Stimmung anpassen. Die einzelnen Dreiecksmodule lassen sich beliebig an der Wand oder Decke anbringen und per App oder Sprache steuern. Wählbar sind unter anderem die Farben, Übergänge, Intensität oder welche Module wann angeschaltet sein sollen.

Dank mitgelieferten Klebepads kann man die Anordnung der Module jederzeit ändern und neue Formen auf jede gerade Oberfläche zaubern. Die zugehörige Android- oder iOS-App erlaubt etliche Anpassungen, was die Farbgebung betrifft. So kann man seine persönliche Lieblingsfarbe (sowie schwarz oder weiß) oder eines der voreingestellten Szenen wie Sonnenaufgang, Aqua oder Kaminfeuer auswählen. Auch kann man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wecken lassen.

Das Starterpaket ist mit neun Panels bestückt, von denen jedes je 25 cm hoch und breit ist. Die Gehäuse bestehen aus Kunststoff und geschliffenen Acrylglas und sind im ausgeschalteten Zustand weiß. Die Stromversorgung erfolgt über ein Power-Modul, welches zwei Tasten zum manuellen Einschalten der Lichter aufweist.

Erhältlich ist das Paket für 185 € zum Beispiel hier. Auch gibt es eine Rhythm-Version für 222 €, bei der sich die Module in ihrer Farbgebung an abgespielte Musik anpassen.

26. Juli 2018