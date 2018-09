Smarter Waschtrockner automatisiert Wäschewaschen

Anzeige

Der iQ500 Waschtrockner von Siemens Hausgeräte vereint eine 10-kg-Waschmaschine mit einem 6-kg-Trockner. Gleichzeitig wählt das Kombi-Gerät die passende Dosiermenge an Waschmittel aus einem Vorratstank aus, der nur etwa alle 20 Wäschen befüllt werden muss. Dabei rechnet die Maschine die Textilart, -menge und den Verschmutzungsgrad mit ein und wechselt auf Wunsch automatisch in den Trockenmodus. Per Handy ist eine Fernsteuerung möglich.

In Verbindung mit der Home Connect App kann der vernetzte Vollwaschtrockner per Smartphone oder Tablet jederzeit und an jedem Ort (sprach-)gesteuert werden. Eine neues Anti-Falten-Programm sorgt für weniger lange Bügeleinheiten und kann auch zum Auffrischen trockener, zerknitterter Kleidung eingesetzt werden.

Das A+++-Gerät ist für 899 € erhältlich, einen lokalen Händler kann man hier suchen.

15. September 2018