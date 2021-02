Anzeige

Mit dem Volla Phone wird das Konzept Smartphone neu gedacht. Das Gerät wird in Kooperation mit der UBports Stiftung sowie der dahinterstehenden Linux-Community mit einem vorinstalliertem, mobilen Linux Betriebssystem (Ubuntu Touch) erhältlich sein. Die Hardware kommt dabei von Produktionspartner Gigaset. Im Unterschied zu gängigen Mobiltelefonen verzichtet es auf alles, was den Benutzer ablenkt und legt den Fokus vor allem auf Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre.

Die ersten Geräte wurden gemäß dem via Crowdfunding abgegebenen Versprechen der zeitnahen Produktion bereits eingelöst und an die Unterstützer ausgeliefert.

Smartphone mit Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre

Das Volla Phone wird von der Hallo Welt Systeme UG aus Remscheid das hergestellt. Im Unterschied zu gängigen Mobiltelefonen verzichtet es auf alles, was den Benutzer ablenkt und legt den Fokus vor allem auf Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre. Die Idee hinter dem Projekt erklärt Gründer Dr. Jörg Wurzer so: „Die Privatsphäre wird von Wirtschaft und Politik in die Zange genommen. Wir möchten den Anwendern die Freiheit zurückgeben, selbst zu entscheiden, mit wem sie wann welche Daten teilen wollen. Dabei verfolgt die Technik im Volla Phone keinen Selbstzweck. Sie soll in den Hintergrund treten und mich als Werkzeug im Alltag begleiten.“

Volla Phone mit vorinstalliertem Ubuntu Touch

Das Smartphone ist mit dem mobilen, vorinstallierten Linux Betriebssystem Ubuntu Touch erhältlich. Umgesetzt wurde diese Variante gemeinsam mit der UBports-Stiftung und der dahinterstehenden Linux-Community. Als Gold Sponsor unterstreicht sie die Qualität des Projekts und unterstützt das Team rund um Gründer Wurzer bei der Weiterentwicklung und weiteren Marktpositionierung des Volla Phones. In Kooperation wird auch das Anbox-Projekt weiterentwickelt, um Android Apps auf Linux Telefonen ausführen zu können sowie eine Beta-Version des UBports Installers entwickelt, mit der die Anwender sogar drei Betriebssysteme für das Volla Phone auswählen können.

Das Volla Phone mit Ubuntu Touch ist über den Online-Shop für 359 Euro verfügbar.