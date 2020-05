Anzeige

Das YVC-200 portable Speakerphone stellt über Bluetooth,

NFC oder USB eine Verbindung zu jedem Telefon, PC oder Laptop her. So können Teams überall mit der besten Klangqualität in Verbindung bleiben. Das Speakerphone verfügt über einen 10-Stunden-Akku.

Zudem kann man damit auch zwischen Besprechungen Musik hören.

Der Hersteller Yamaha Unified Communications hat eine Reihe von Produkten entwickelt, die die Zusammenarbeit im Homeoffice erleichtern sollen. Zudem startete die Webseite „Work from Home”, auf der das Unternehmen seine Erfahrungen teilt und Tipps zur richtigen Wahl von Produkten oder Plattformen und zu deren Einsatz gibt.

Auch Erfahrungsberichte und Artikel finden Leser dort, um die richtige Infrastruktur im Homeoffice aufzubauen und geeignete Soft- oder Hardware auszuwählen.

Das Speakerphone kann für 255 Euro hier bestellt werden.