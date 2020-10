Anzeige

Mit Mark Zero will das Schweizer Unternehmen Piëch Automotive die Elektromobilität revolutionieren. Der elektrisch angetriebene Sportwagen hat 611 PS und das Design soll an die schnellen Flitzer aus den 60er Jahren erinnern. Der Zweisitzer ist mit einem Asynchron-Elektromotor an der Vorder- und zwei Synchron-Elektromotoren an der Hinterachse ausgestattet, mit je einer Leistung von 150 kW. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und in nur fünf Minuten soll der Wagen aufgeladen sein.

Die Gesamtkapazität des Akkupakets mit 70 kWh Kapazität soll für 500 km ausreichen. Mark Zero beschleunigt von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Gründer des Unternehmens ist unter anderem Anton M. Piëch, Sohn des ehemaligen VW-Vorstands Ferdinand Karl Piëch. Das Schweizer Elektromobilitäts-Start-up steuert laut eigenen Angaben zielstrebig auf die Markteinführung des batteriebetriebenen Sportwagens hin. Das Unternehmen hat sich Matthias Müller, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Porsche und VW, als Präsident ins Boot geholt. Die Finanzierungsrunde A ist bereits abgeschlossen, die Finanzierungsrunde B folgt in den kommenden Monaten, sodass der E-Rennwagen und auch die Batterie- und Ladetechnologie verfügbar sein sollen.