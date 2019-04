Anzeige

Es wird höchste Zeit mal wieder Blöcke und Stifte auszupacken, um eine Runde „Stadt, Land, Fluss“ zu spielen. Doch nicht etwa die klassische Version, sondern eine, die etwas andere Kategorien bietet. Bei „Stadt, Land, Vollpfosten“ muss man sich Wörter beispielsweise aus den Kategorien Gewürz, Verbrechen oder Scheidungsgrund überlegen. Spielspaß garantiert.

Jeder Spieler bekommt ein bereits mit ausgefallenen Kategorien beschriftetes Din-A3-Blatt, einen Stift und 2 Minuten Zeit (vom Hersteller empfohlen. Das Spiel gibt es in verschiedenen Ausführungen. So muss man sich z.B. wenn man die Blue Edition – Wissen ist Macht spielt, passende Begriff zum Thema „Lernt man in der Schule“ oder ein chemisches Element überlegen. Weiter gibt es u.a. die Job- oder auch eine Girls-Edition.

Ein Block kostet in der Standard-Version 14,90 Euro.

Bestellbar hier

15. April 2019