Anzeige

Im Zuge der Corona-Pandemie

ist jeder regelmäßig am Händewaschen und desinfizieren.

Doch auch auf anderen Gegenständen, zum Beispiel Smartphone-Displays, tummeln sich zahlreiche Keime. Die SteriBox sagt diesen den Kampf an. Sie ist für die Rund-um-Desinfektion von kleinen Gegenständen (auch Masken) konzipiert. Die aufladbare UV-C- Desinfektionsbox vernichtet 99,9 % aller Viren und Bakterien in nur einer Minute – ohne schädliche Desinfektionsmittel und schonend für die Oberflächen.

Dank vier Hochleistungs-UV-C-LEDs werden alle Keime nahezu vollständig abgetötet. SteriBox reinigt Smartphones bis zu einer Größe von 6,5“, Mundnasenschutz-Masken aber auch Schnuller, Schlüssel, Brillen, Uhren oder Schmuck. Sie kostet 48,64 Euro und kann auf der Website des Herstellers gekauft werden.